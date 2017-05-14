Дубль Нюландера принес Швеции победу над Данией

Сборная Швеции обыграла команду Дании (4:2) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. Победители по-прежнему идут на третьем месте в группе А, датчане занимают шестую строчку.

В составе победителей дублем отметился Вильям Нюландер, один гол на счету Джоэля Лундквиста и Никласа Бэкстрема. У датчан забивали Мортен Мадсен и Маркус Лауридсен. Двумя передачами отметился форвард Николай Элерс.

Отметим, что ворота Швеции в этой встрече защищал голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, для которого эта встреча стала первой на чемпионатах мира с 2008 года.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

Дания – Швеция – 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Голы: Дж. Лундквист - 1 (Крюгер, Эрикссон Эк), 2:19 - 0:1. Нюландер - 3 (Й. Клингберг, Линдберг), 35:20 - 0:2. Нюландер - 4 (Бэкстрем), 39:06 - 0:3. Мадсен - 2 (Элерс), 49:11 - 1:3. М. Лауридсен - 1 (Элерс, Регин), 55:17 - 2:3. Бэкстрем - 1 (бол., Й. Клингберг, Нюландер), 57:31 - 2:4.

Вратари: Серенсен (58:15) - Х. Лундквист.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 21 (5+8+8) - 33 (13+12+8).

Судьи: Пихачек, Рено.

14 мая. Кельн. LANXESS arena. 10314 зрителей.

"СЭ" вел трансляцию матча