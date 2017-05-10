Чемпионат мира

19:24 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Дубль Нельсона принес США победу над Италией

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Сборная США обыграла команду Италии (3:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. В составе победителей дублем отметился Брок Нельсон, одну шайбу забросил Андерс Ли, а две голевые передачи сделал Дилан Ларкин.

Американцы на время поднялись на второе место в группе А, набрав 9 очков в четырех встречах. Итальянцы с одним набранным очком располагаются на последней строчке в таблице.

Чемпионат мира

Группа A

США – Италия – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Нельсон – 2, 5:17 – 1:0. Нельсон – 3 (мен., Ларкин), 25:53 – 2:0. Ли – 3 (бол., Годро, Ларкин), 27:47 – 3:0.

Вратари: Ховард – Анд. Бернард.

Штраф: 4 – 6.Броски: 32 (9+14+9) – 9 (2+3+4).

Судьи: Гржибик, Линде.

10 мая. Кельн. LANXESS arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy_

Бугага (с). Неудачник Нельсон. Позорище! У нас вон Владимир Владимирович только что шесть забросил! Да еще три результативные передачи. Во всем пиндостане не сыскать такого форварда!

19:32