Дубль Годро принес США победу над Словакией

Сборная США крупно обыграла команду Словакии (6:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. Благодаря этой победе американцы на время вышли на первое место в группе А, словаки идут на предпоследней, 7-й строчке.

В составе победителей дублем отметился Джонни Годро, по шайбе забросили Клейтон Келлер, Кристиан Дворак, Джейкоб Трауба и Андерс Ли. Единственную шайбу словаков в этой встрече забросил Мартин Гернат.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

Словакия – США – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Голы: Келлер - 5 (Ли, Шей), 8:12 - 0:1. Годро - 5 (Хэйс), 25:57 - 0:2. Гернат - 2 (Л. Гудачек, Дравецки), 30:40 - 1:2. Дворак - 1 (Годро), 36:04 - 1:3. Трауба - 1, 38:01 - 1:4. Годро - 6 (Хэйс), 42:16 - 1:5. Ли - 4 (бол., Айкел, Хэнифин), 47:23 - 1:6.

Вратари: Ю. Гудачек - Ховард.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 20 (7+11+2) - 28 (10+8+10).

Судьи: Верли, Гржибик.

14 мая. Кельн. LANXESS arena.

"СЭ" вел трансляцию матча