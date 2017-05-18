Доминик Гашек: "Мы можем победить русских со счетом 2:1"

Олимпийский чемпион Нагано-1998 вратарь Доминик Гашек отметил, что сборная Чехии может выиграть у команды России в четвертьфинале чемпионата мира-2017. Он также подчеркнул, что против россиян необходимо играть очень плотно и без провалов.

- Я считаю, что в этом матче шансы равны, - приводит iSport.cz слова Гашека. - Наверное, россияне начнут с места в карьер, захотят сразу же сделать необходимый задел. Весь турнир они были очень уверены в себе, их все хвалили, но американцам удалось их остановить. Против сборной России нужно играть очень плотно, без провалов, притупляя уверенность нападающих. Если удастся разбить их привычные сочетания, это может принести большую удачу.



Конечно, необходима надежная оборона, полная отдача в единоборствах, плотная борьба за шайбу и грамотные смены. Плюс ко всему дисциплина – это ключ к успеху. Россияне будут атаковать, мы можем застать их врасплох острой контратакой и победить, например, со счетом 2:1.

Кого бы я отправил в ворота сборной Чехии? Францоуза, без сомнения. Он действовал более стабильно, чем Мразек, он заслужил это своей уверенностью. Да, у него были более легкие соперники, но он не ошибался.

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.

Россия - Чехия: онлайн