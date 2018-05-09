Доминик Гашек: "16 команд на чемпионате мира – это точно слишком много"

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек в интервью "СЭ" объяснил удачный старт сборной России на чемпионате мира в Дании. По его словам, на турнире много слабых команд.

– Россия в первых трех матчах забила 20 и ничего не пропустила.

– Мы довольно широко обсуждаем это в Чехии. На определенном этапе вроде бы команды условно второго эшелона подтянулись, вроде их трудно обыгрывать, а на самом деле, как сейчас можно наблюдать, – разрыв-то по-прежнему велик между топ-6 и всеми остальными. И не уменьшается. Ну, если только Швейцарию можно брать в расчет. А так – сплошные разгромы.

– Может быть, стоит уменьшить количество команд на чемпионате мира?

– 16 команд – это точно слишком много. Нужно 14 или даже 12. Смотришь на Корею – они пока совсем не тянут этот уровень. Я бы сократил до 14. Посмотрел, как это скажется. А потом решал, нужно ли сокращать еще. (Игорь ЕРОНКО)