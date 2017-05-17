Дмитрий Орлов: "Заминка с поездом? Команда не нервничает, все нормально"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов отметил, что команда спокойно относится к задержке в своем расписании. Ранее стало известно, что сборная не может выехать в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира с Чехией из-за поломки поезда.

При этом отмечалось, что распорядок команды не изменится, а отправление намечено на 15.25 по московскому времени. Россия сразу отправится на тренировку на "АккорХотелс-Арену" и только потом поедет в отель.

– Как думаете, заминка с поездом скажется на завтрашнем выступлении?

– Не думаем об этом. Команда не нервничает, все нормально.

– Какие впечатления после вчерашнего матча? Поспали, обдумали, что происходило?

– Первый период тяжело для нас сложился, много удалений, где-то могли получше сыграть. Не могу сказать, что американцы нас переиграли, сами дали им забить. Надо забыть этот матч и играть дальше. Надо взять положительные моменты с этой встречи и готовиться к чехам.

– Американцы поразили скоростью своей игры или ничего особенно не было с их стороны?

– Да я бы не сказал, что они чем-то удивили. Конечно, они побыстрее, чем другие команды, с которыми мы играли до этого, они более агрессивные. У нас был второй матч за два дня, не так много времени на восстановление, и первый период мы провели не так здорово. А так – могли победить американцев, ничего сверхъестественного в них не было.

– Это поражение может помочь сборной?

– Конечно, всегда команда после неудач выходит на следующую игру более заряженной и больше хочет победить, чем обычно. (Игорь ЕРОНКО)