Дмитрий Орлов: "Взял бы всех тренеров сборной России в свою команду"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов отметил, что тренеры национальной команды в хорошей форме, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Чувствую себя нормально, – сказал Орлов. – Покатались два дня. Надеюсь, завтра все будет хорошо.

– Акклиматизация прошла?

– Сегодня поспал, до этого для засыпал плохо. Устал чуть-чуть, поэтому уставший.

– Как перестроились на большой лед?

– В прошлом году быстро освоился. Сейчас не было общей тренировки, и мы занимались вчетвером. Завтра на раскатке покатаемся с ребятами, и будет видно.

– Погоняли наших тренеров?

– Да, они в хорошей форме, могут играть.

– Взяли бы Витолиньша в свою команду?

– Всех взяли бы.

Матч чемпионата мира по хоккею-2017 Россия – Латвия состоится завтра, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.