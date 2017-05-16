Дмитрий Орлов: "Важнейшая для нас игра будет завтра со сборной США"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов после победы над Латвией (5:0) в матче группового этапа чемпионата мира отметил, что завтра команду ждет важнейшая игра с командой США, передает из Кельна корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Он добавил, что ему было комфортно играть с Артемом Зубом.

– Как для вас сложился первый матч за сборную после перелета из Вашингтона и акклиматизации?

– Все нормально. Самое главное, что выиграли. Важнейшая для нас игра будет завтра со сборной США, Сейчас надо отдохнуть и восстановить силы.

– Вы играли в паре с дебютантом чемпионата мира Артемом Зубом.

– Нормально. Это хороший игрок. Ранее я его не видел. Отличный парень. Будем играть вместе и дальше, и прибавлять. Стараемся друг другу подсказывать.

– Это Латвия настолько слаба, что почти ничего не смогла создать у ворот сборной России?

– Я бы так не сказал. Она хорошо выступает на этом турнире. Мы в матче не совершали много потерь, старались постоянно владеть шайбой и контролировать ход игры. Это у нас в целом получилось. Сорокин тоже молодец, выручил, когда надо. Все-таки пара моментов у соперника была.

– В третьем периоде уже берегли силы?

– Нет, скорее мы начали играть по-умному, не теряли шайбу, не удалялись. Но вообще нельзя думать об экономию сил, поскольку следующий соперник может наказать.

Напомним, что матч с командой США состоится завтра, 16 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.