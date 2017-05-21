Дмитрий Орлов: "Самое главное - выиграли последнюю игру в сезоне"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов после победы над командой Финляндии (5:3) в матче за третье место чемпионата мира отметил, что команда смогла продемонстрировать свой потенциал. По его словам, бронза – неплохой результат.

- Самое главное - выиграли последнюю игру в сезоне, - отметил Орлов во флеш-интервью. – Вчера испытали разочарование. Сегодня выложились полностью. Опять третий период нас подвел, но тренеры сказали важные слова. Кучеров забил важный гол. Василевский, как всегда, был хорош. Все ребята молодцы.

Оценку по пятибалльной шкале? Тяжело сказать. Все-таки завоевали бронзу. Получил удовольствие от игры. У нас мастеровитая команда. Все голодны до побед. Мы это показали. Нужно продолжать.