Дмитрий Орлов: "Поспал два дня и подошел к матчу с Латвией в хорошей форме"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов после победы в матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Латвией (5:0) заявил, что сумел быстро адаптироваться после приезда из НХЛ. Игрок добавил, что сопернику было тяжело играть против россиян.

– Все хорошо, поспал два дня, подошел к игре в хорошей форме, – сказал Орлов в эфире программы "Все на хоккей". – Помогли Сорокину сыграть на ноль. Завтра важная игра. Большие площадки? Вроде все нормально. Не заметил больших отличий. Спасибо болельщикам. Приятно играть при такой поддержке.

Сборная Латвии? У них неплохая команда, старались. Мы контролировали игру. Сопернику было тяжело. Завтра разберем игру США и будем готовиться.

"СЭ" вел трансляцию матча