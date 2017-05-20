Дмитрий Орлов: "Показали, что у сборной России дружная команда, и это главное". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

20:28 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Дмитрий Орлов: "Показали, что у сборной России дружная команда, и это главное"

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Защитник сборной России Дмитрий Орлов после поражения от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира-2017 отметил, что у соперника не было тотального преимущества, и его команде немного не повезло. Россияне вели 2:0 после двух периодов, а в третьем пропустили четырежды.

– Хорошо провели два периода. Пропустили быстрый гол в третьем, – сказал Орлов во флеш-интервью после матча. – Отсюда у них началась уверенность. Тренеры говорили: надо выстоять, давать, чтобы они бежали и ловить на контратаках. У нас не получилось. Обидное поражение, но ребята сражались, никто не опускал руки до последнего. Ребята показали, что у нас дружная команда, и это самое главное.

Обидно, но не было так, чтобы они нас полностью переиграли. Это хоккей, это жизнь. Играли две хорошие команды, нам повезло меньше.

Трансляция матча Канада - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Chrome

Х-ха! Оказывается, российские игроки просто подружиться между собой приезжали :)))

21:08

spetrov

juventus1978 :))))

20:55

knyaz boltconskiy

Собрались,чтобы подружить?Хотя вся вина на немецко-латышском тренере.

20:55

AlCapone

"давать, чтобы они бежали" - гениальная тактика, вот мы им и давали, в том числе, со своего пятачка кидать, запирать на в своей зоне и т.п. Зато наши давалки дружные и гордятся этим!

20:49

juventus1978

a mne kazetsa samaja druznaja u Italiji :)

20:48

spetrov

Нет, Дмитрий, главное на ЧМ - это победа. Шумахер достаточно хорошо в книге описал ситуацию в сборной ФРГ в свое время. При этом были чемпионами Европы и вице-чемпионами мира.

20:46

Serafimos

Нет,это не главное,когда нет результата

20:43