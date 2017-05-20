Дмитрий Орлов: "Показали, что у сборной России дружная команда, и это главное"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов после поражения от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира-2017 отметил, что у соперника не было тотального преимущества, и его команде немного не повезло. Россияне вели 2:0 после двух периодов, а в третьем пропустили четырежды.

– Хорошо провели два периода. Пропустили быстрый гол в третьем, – сказал Орлов во флеш-интервью после матча. – Отсюда у них началась уверенность. Тренеры говорили: надо выстоять, давать, чтобы они бежали и ловить на контратаках. У нас не получилось. Обидное поражение, но ребята сражались, никто не опускал руки до последнего. Ребята показали, что у нас дружная команда, и это самое главное.

Обидно, но не было так, чтобы они нас полностью переиграли. Это хоккей, это жизнь. Играли две хорошие команды, нам повезло меньше.

Трансляция матча Канада - Россия