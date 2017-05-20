Дмитрий Орлов: "Показали, что у сборной России дружная команда, и это главное"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов после поражения от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира-2017 отметил, что у соперника не было тотального преимущества, и его команде немного не повезло. Россияне вели 2:0 после двух периодов, а в третьем пропустили четырежды.
– Хорошо провели два периода. Пропустили быстрый гол в третьем, – сказал Орлов во флеш-интервью после матча. – Отсюда у них началась уверенность. Тренеры говорили: надо выстоять, давать, чтобы они бежали и ловить на контратаках. У нас не получилось. Обидное поражение, но ребята сражались, никто не опускал руки до последнего. Ребята показали, что у нас дружная команда, и это самое главное.
Обидно, но не было так, чтобы они нас полностью переиграли. Это хоккей, это жизнь. Играли две хорошие команды, нам повезло меньше.
Chrome
Х-ха! Оказывается, российские игроки просто подружиться между собой приезжали :)))
21:08
spetrov
juventus1978 :))))
20:55
knyaz boltconskiy
Собрались,чтобы подружить?Хотя вся вина на немецко-латышском тренере.
20:55
AlCapone
"давать, чтобы они бежали" - гениальная тактика, вот мы им и давали, в том числе, со своего пятачка кидать, запирать на в своей зоне и т.п. Зато наши давалки дружные и гордятся этим!
20:49
juventus1978
a mne kazetsa samaja druznaja u Italiji :)
20:48
spetrov
Нет, Дмитрий, главное на ЧМ - это победа. Шумахер достаточно хорошо в книге описал ситуацию в сборной ФРГ в свое время. При этом были чемпионами Европы и вице-чемпионами мира.
20:46
Serafimos
Нет,это не главное,когда нет результата
20:43