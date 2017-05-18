Дмитрий Орлов: "Нужно меньше удаляться, в равных составах Россия будет играть сильнее"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов после первого периода матча с Чехией (2:0) в рамках 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что команда не обращает внимания на качество льда. Напомним, что в этой встрече хоккеист забросил свою первую шайбу за национальную команду.

- Да, есть небольшие проблемы со льдом, - сказал Орлов во флеш-интервью. - Но мы должны продолжать играть, не важно, какой здесь лед. Надо поменьше удаляться. Мы посильнее будем играть в равных составах. Здорово, что забили две шайбы. В моменте с голом играл по ситуации. Нужно продолжать играть по-умному, в свой хоккей.

Трансляция матча Россия – Чехия //

Видеотрансляция матча Россия - Чехия //

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