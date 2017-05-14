Дмитрий Орлов: "Не в первый раз приезжаю без контракта. Ничего страшного"

Защитник сборной России и "Вашингтона" Дмитрий Орлов подчеркнул, что пока еще не думал о своем новом контракте, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Отпустило ли поражение от "Питтсбурга"?

– Да, сейчас стараюсь перестроиться, не думать об этом и позитивно подойти к играм за сборную.

– Вы очень много играли против Кросби. Тренеры сборной говорили о персональной опеке?

– Никаких разговоров не было. Пока провели только первую тренировку. Сегодня будет собрание.

– Легко далось решение ехать на чемпионат мира без контракта на следующий сезон?

– Я уже не в первый раз так приезжаю. Уже на Кубке мира играл без контракта. Ничего страшного.

– Что думаете о продолжении карьеры в КХЛ?

– Пока не думал о новом контракте. О "Вегасе" не задумываюсь, от меня это не зависит.

– Что знаете о нынешнем турнире?

– Мы знаем, что ребята выиграли все матчи. Вчера после приезда и заселения посмотрели игру со Словакией и обстановку. Пройдет пара дней, и войдем в струю, и все нормально будет.

Матч чемпионата мира по хоккею-2017 Россия – Латвия состоится завтра, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.