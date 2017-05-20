Дмитрий Орлов: "Нас собрали биться за Россию. Теперь надо брать бронзу"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов выразил мнение, что главной причиной поражения от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира-2017 стало большое количество удалений, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Россияне вели в счете после двух периодов - 2:0, но в третьем пропустили четырежды.

- Мы плохо играли, получали удаления, - сказал Орлов. - Дали им забить один, стали нервничать. Удаления стали главной причиной поражения. Каждый хотел победить, мы были близки к успеху. Так в третьем периоде играть нельзя.

Теперь надо выигрывать бронзу. За нас будет болеть вся страна. Нас собрали, чтобы мы бились за страну.