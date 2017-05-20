Дмитрий Орлов: "Нас собрали биться за Россию. Теперь надо брать бронзу"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов выразил мнение, что главной причиной поражения от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира-2017 стало большое количество удалений, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Россияне вели в счете после двух периодов - 2:0, но в третьем пропустили четырежды.
- Мы плохо играли, получали удаления, - сказал Орлов. - Дали им забить один, стали нервничать. Удаления стали главной причиной поражения. Каждый хотел победить, мы были близки к успеху. Так в третьем периоде играть нельзя.
Теперь надо выигрывать бронзу. За нас будет болеть вся страна. Нас собрали, чтобы мы бились за страну.
asc0002
Биться за бронзу? Лучше бы в третьем периоде сегодня бились
19:39
Flo
Ну не знаю как вся страна, лично я буду и бронзе (IHF даст) порадуюсь (выкуси Гондурас ), но смотреть не буду.
19:39
mallwen
Ничья со Шведами, поражение канадцам, поражение американцам, победа над средненькими чехами. Гордиться особо нечем и смотреть матч за третье место после такого третьего периода нет никакого желания. Деревянная медаль будет заслуженной. Возьмёте третье - хоть какая-то медаль для вас и не зря приезжали, но никакого удовлетворения она стране уже не принесёт. Канадцев и американцев обыгрывать надо, а не итальянцев с немцами. Хотя в адрес игроков по уровню самоотдачи и желания плохого сказать ничего и нельзя, но как-то пофиг уже.
19:38
NF
Надеюсь, страна за вас болеть не станет. Ниже своего достоинства. Дело даже не в мастерстве и технике, а в характере. Это на порядок хуже. За слабых трусов болеть неохота. И можете эту бронзу себе...
19:36
джoн
кому нужна ваша сраная бронза??? много таких наберется?? засуньте ее сразу себе в одно место, если выиграете конечно....
19:35