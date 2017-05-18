Дмитрий Орлов: "Два дня без сна помогли мне перестроиться"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов после матча 1/4 финала чемпионата мира с Чехией (3:0) подчеркнул, что успех команды для него важнее личных достижений. Также хоккеист отметил, что в команде ждут встречи с Канадой в полуфинале, передает из Парижа спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Удачно сложилось, что у меня был момент, – сказал Орлов. – Я не стал выдумывать – бросил и попал. Повели в счете, и это нам помогло в дальнейшем.

– Начало было тяжелым?

– Не надо искать отмазки. Нужно было выходить и играть. Мы старались не думать, что произошло вчера, и оставались в позитивном настроении. Выстояли в меньшинстве. От этого пошла уверенность. Андрей Василевский хорошо сыграл и отстоял на ноль. Мы старались блокировать броски на себя.

– Кажется, что вы играете в атаке лучше некоторых нападающих.

– Все стараются. В современном хоккее все пять полевых должны участвовать и в атакующих, и в оборонительных действиях, неважно, на маленькой площадке или на большой. Выигрывает тот, у кого лучше это получается.

– Сегодня по баллу набрали вместе с партнером по "Вашингтону" Евгением Кузнецовым. Обретаете себя?

– Главное, что выиграли. Матчи на вылет всегда непредсказуемы. Неважно, кто набирает очки и забивает. Надо, чтобы вся команда это подхватывала и обретала уверенность. С адаптацией у меня было все нормально. Два дня без сна помогли мне перестроиться быстрее.

– Как вам лед?

– Все были в равных условиях. Выходим, играем, не обращаем внимания на мелкие проблемы.

– Какие мысли по полуфиналу?

– Мы выиграли, сейчас надо отдохнуть и расслабиться. Скоро узнаем соперника. Если будет Канада, будем настраиваться на нее. Тренеры расскажут, как играть, и все сильные и слабые стороны. Интересная игра получится, и все ее ждут.

– Не смущали полупустые трибуны?

– С этим ничего не поделаешь. Главное – были русские болельщики. Спасибо им за поддержку.

Трансляция матча Россия - Чехия