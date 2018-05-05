Чемпионат мира

01:15 | Хоккей — Чемпионат мира

Дмитрий Коробов: "Можно спокойно со шведами играть, но сегодняшнее поражение Белоруссии по делу"


Защитник сборной БелоруссииДмитрий Коробов после поражения от Швеции на чемпионате мира отметил, что шведы наказали белорусов за ошибки. Также он рассчитывает на реабилитацию во встрече с Францией.

- Вы сами все видели, - цитирует "Р-Спорт" Коробова. - Десять минут первые хорошо играли, а дальше все по делу. Позиционные ошибки, где-то не доработали. Можно спокойно со шведами играть, но сегодня все по делу. После десяти минут стали жаться к воротам, и нас сразу же наказали. Единственный позитив сегодня – то, что не бросили играть, бились до конца. То, что мы могли делать, мы делали.

У нас уже матч с французами. Мы злые, они злые. Нам надо французов обыгрывать. Нам по силам обыгрывать основных конкурентов и выходить в четвертьфинал. Все в наших руках.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey2018_news/20180505/1136406133.html

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