Дилан Ларкин: "США нужно победить Россию, чтобы избежать встречи с Канадой"

Нападающий сборной США Дилан Ларкин отметил важность предстоящего матча группового турнира чемпионата мира-2017 с Россией. По его словам, американцам необходимо обыгрывать россиян, чтобы в четвертьфинале мирового первенства не встретиться с Канадой.

- Матч с Россией определенно очень важен. В первую очередь - в плане турнирной борьбы, - сказал Ларкин. - Здорово, что мы лидируем в группе, но крайне желательно победить и занять в итоге первое место, чтобы избежать встречи с Канадой. Возможный переезд в Париж лично меня особо не заботит. Смена обстановки может даже пойти на пользу. Ничего плохого в этом нет.

Я пока не видел матчей сборной России на турнире. Но я уже третий год подряд приезжаю на чемпионат мира, при этом состав у них не сильно менялся, так что имею неплохое представление. Очень мастеровитая команда, которая здорово распоряжается шайбой. Очень мощное большинство, так что нам нужно будет сыграть предельно дисциплинированно и быть готовыми обороняться.

Самое важное с Россией - избежать выходов "1 в 0" и атак с преимуществом в игрока у соперника. В обороне нужно будет играть предельно четко, и минимизировать ошибки в передачах.

Мы вполне способны выиграть золото. К тому же у нас неплохое усиление - добавились Шей и Хэйс. Два игрока НХЛ, которые далеко забрались в плей-офф. Они здорово катаются, что особенно актуально на больших площадках. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что матч между сборными России и США состоится завтра, начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.