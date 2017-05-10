Дэйв Льюис: "Я не думаю о возможности вылета Белоруссии из элитного дивизиона"

Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис после поражения от команды Швейцарии (0:3) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что сейчас сосредоточен на следующей игре против Франции, а не на возможности вылететь из дивизиона. Белоруссия потерпела четвертое поражение на турнире и замыкает таблицу, не набрав ни одного очка.

– Поздравляю соперника, они играли с большой энергией, начали матч именно так, как это хотели сделать мы – оказывали давление, забили в большинстве, – цитирует "Р-Спорт" Льюиса. – Соперник три периода провел солидно, уверенно, не уступая в борьбе. Все наши немногочисленные шансы свел на нет вратарь швейцарцев. Нет, я не думаю о возможности вылета из элитного дивизиона, я думаю только о следующей игре с французами. Может, это скучный ответ, но давайте идти игра за игрой.