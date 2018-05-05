Чемпионат мира

14:05 | Хоккей — Чемпионат мира

Дэйв Льюис: "Команда Белоруссии старалась выполнить установки тренерского штаба"


Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис заявил, что хоккеисты в первом матче чемпионата мира-2018 против команды из Швеции (0:5) выполняли установки тренерского штаба. Специалист добавил, что белорусам не хватило мастерства.

– Команда старалась выполнить установки, данные тренерским штабом перед игрой, – цитирует официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь Льюиса. – Ребята играли самоотверженно, но им не хватило мастерства. Подчас удача была не на нашей стороне.

Напомним, в турнирном зачете в группе А сборная России занимает первое место, выиграв со счетом 7:0 сборную Франции. На втором месте – Швеция. Обе команды набрали по три очка.

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http://hockey.by/news/news-federation/8108.html

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