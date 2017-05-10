Дэйв Льюис: "Игроки сборной Белоруссии играют с нулевой уверенностью в себе"

Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис после поражения от команды Швейцарии (0:3) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что ему жаль каждого игрока национальной команды и болельщиков за такую игру. Белоруссия потерпела четвертое поражение на турнире и замыкает таблицу, не набрав ни одного очка.

– Сложный день для всех нас, сейчас мне жаль каждого игрока, каждого члена федерации, каждого болельщика в Белоруссии, это очень тяжело, – цитирует "Р-Спорт" Льюиса. – К сожалению, расписание турнира работает против нас, и сейчас есть полное ощущение, что мы играем с нулевой уверенностью в себе, ведущие игроки не могут сделать даже точный пас на короткую дистанцию.

Думал, у нас будут голевые моменты, думал, наши ведущие игроки создадут моменты в игре со швейцарцами, в результате наши молодые игроки выглядели лучше ветеранов. Это ужасно, что мы больше семи периодов не можем забить. И мне хотелось бы иметь волшебную палочку, чтобы изменить ситуацию. Но, похоже, что мы просто показываем свой уровень – наши соперники играют быстрее нас.