Дэйв Льюис: "Хоккеистам Белоруссии не нужно вспоминать сентябрьское поражение от словенцев"

Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис подчеркнул, что команде не стоит вспоминать поражение от Словении в сентябре в преддверии решающего для команды матча чемпионата мира. Белорусы в пятницу со счетом 3:4 по буллитам уступилу команде Франции в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Белорусы, проигравшие предыдущие четыре матча турнира с общей разницей шайб 3-18, набрали первое очко на турнире. В субботу состоится матч между белорусами и словенцами, проигравший в котором с большой вероятностью покинет элитный дивизион. В сентябре белорусы проиграли словенцам по буллитам 2:3 в квалификации Олимпиады-2018, и словенцы вышли в финальный турнир.

– Перед матчем я просто сказал ребятам играть в хоккей, – приводит "Р-Спорт" слова Льюиса. – Я спросил их, как давно они играют в хоккей. (Александр) Кулаков сказал, что играет уже 25 лет, (Дмитрий) Коробов – 21 год. Я сказал им: просто играйте в хоккей, и они сделали это. Мы могли победить в овертайме, но дважды попали в штангу. Нам не нужно вспоминать сентябрь – если мы будем биться как в игре с французами, то сможем обыграть словенцев.

Я недоволен третьей шайбой, которую пропустил Кевин Лаланд, но я более чем доволен нашими молодыми игроками. Егор Шарангович лучший нас игрок в большинстве матчей, Павел Воробей чувствует себя уверенно.