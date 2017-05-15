Дэйв Льюис: "Даже не знаю, сможем ли мы набрать игроков на состав"

Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис в преддверии матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Норвегии заявил, что судьба команды в руках хоккеистов и им не нужно ждать потерянных очков других сборных. Белоруссия одержала одну победу в шести матчах и с 4 очками идет на предпоследнем месте в группе А.

– Вчера команда получила полноценный выходной, – цитирует официальный сайт ФХБ Льюиса. – Мы смогли немного успокоить эмоции, прогуляться по городу. Лично я прошел порядка 10 миль с другими тренерами, завершив прогулку у Эйфелевой башни. Я доволен победой, которой мы добились в матче со Словенией, и надеюсь, что она придаст нам уверенности завтра. Сейчас нас подкосили травмы. Даже не знаю, сможем ли мы набрать игроков на состав. Надеюсь, что сможем.

Завтра в воротах сыграет Лаланд, он сам этого хочет и он к этому готов. Мы не собираемся ждать подарка судьбы от других команд в виде набранных либо упущенных очков в последних матчах. Наша судьба должна остаться в наших руках – это я сказал ребятам сегодня. Все вопросы о релегейшене будут сняты, если мы добьемся победы над Норвегией.

Напомним, что матч Белоруссия – Норвегия состоится завтра, начало – в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи