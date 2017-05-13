Дэйв Хендерсон: "Играть с хоккеистами Белоруссии стало еще сложнее после прихода Льюиса"

Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон подчеркнул, что играть против команды Белоруссии всегда было сложно, и особенно тяжело стало после того, как команду возглавил Дэйв Льюис. Французы в пятницу со счетом 4:3 по буллитам обыграли белорусов в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Льюис тренирует белорусов с декабря 2014 года.

– Всегда было сложно играть против белорусов, и стало еще сложнее с тех пор, как команду возглавил Льюис, – приводит "Р-Спорт" слова Хендерсона. – Тридцать минут мы играли нормально, но потом соперник сильно добавил, а у нас кончилась энергия, ничего не получалось. Мы допускали разные мелкие ошибки, хорошо, что в итоге смогли отыграться и победить по буллитам", – сказал Хендерсон журналистам.