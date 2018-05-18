Денис Гребешков: "Удаление Капризова я бы не назвал глупым"

Двукратный чемпион мира Денис Гребешков считает, что в решающий момент игрокам сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Канадой (4:5 ОТ) не хватило опыта. По его словам, удаление Кирилла Капризова в овертайме нельзя назвать глупым.

– Заслужен ли такой итоговый результат для сборной России, учитывая, что на чемпионате мира наша команда не выиграла ни у одной сильной сборной?

– Думаю, что нам было по силам бороться и за более высокие места. Тем не менее, если брать матч с канадцами, итог встречи справедливый. Нашим ребятам не хватило напора, агрессии в атаке. А вот канадцы всегда славятся этим. Они много бросают и лезут на ворота. Большинство у них наиграно хорошо, хотя до матча с нами они плохо с этим справлялись. Но в нужный момент решили этот вопрос. А мы на характере догоняли, сравнивали счет. Но выйти вперед не получалось. Немного не повезло.

– Почему наши лидеры не забросили в этом матче ни одной шайбы?

– Наши лидеры – молодые ребята, если мы говорим о Капризове и Гусеве. Они не имеют опыта игры в НХЛ. На данный момент им еще тяжеловато биться на равных с ведущими игроками из Северной Америки. Другой вопрос, что для них это хорошая школа. Они увидели, что такое канадцы.

– Капризов заработал ненужное удаление в овертайме. Это результат неаккуратности?

– Тяжело было думать об аккуратности. Ситуация требовала этого, потому что канадский хоккеист уже выходил на бросок. Кирилл догонял его сзади и, возможно, тактически проиграл. Трудно сказать, оправдано ли было это удаление, но оно случилось. И я бы не назвал его глупым.

– Замена во вратарской линии себя оправдала?

– В целом, оправдала. Шестеркин провел неплохой матч и в тех шайбах, которые он пропустил, сложно винить его одного. Были моменты, когда он выручал, оставлял нас в игре. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Все о чемпионате мира по хоккею