Давид Риттих – о 10 бросках французов: "Стоя на воротах, думал, какой стейк съесть на ужин"

Голкипер сборной Чехии Давид Риттих после победы над Францией (6:0) на групповом турнире чемпионата мира-2018 заявил, что не ожидал такой скучной игры от соперника. Напомним, что вратарь отразил все 10 бросков по своим воротам.

– Было мало работы? А что мне было делать в воротах? Всего десять бросков! - цитирует Isport.blesk.cz Риттиха. - Я, считай, ничего не сделал, чтобы заработать "сухарь". Французы уже знали, что сохранили прописку в дивизионе. Игра была окончена. Или это мы играли слишком хорошо.

Когда была возможность, я выходил из ворот, чтобы хотя бы сыграть клюшкой. Иначе пришлось бы думать, какой стейк съесть на ужин. Наверное, так мало бросков по моим воротам в последний раз было классе в седьмом. Даже не знаю. Я не ожидал такого. Даже не с чем сравнить.