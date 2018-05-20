Датский отель опроверг слухи о безумных тратах сборной России на водку и икру

Пресс-служба отеля Tivoli Hotel and Congress Center опровергла информацию финского издания Iltalehti о том, что сборная России во время чемпионата мира в Дании потратила в общей сложности около 355 тысяч евро (примерно 26 миллионов рублей). Как утверждает издание, основной статьей расходов команды были крепкий алкоголь и икра.

– Во время пребывания российская команда была постоянно на связи с шеф-поваром отеля, который удостоверился, что подаваемая еда соответствует диете игроков на время чемпионата мира, – заявил генеральный менеджер отеля Якоб Эллерманн. – Отель не подавал алкогольных напитков команде за то время, что она оставалась у нас. Отель Tivoli Hotel and Congress Center категорически опровергает содержание статьи, которая не основывается на фактах.

Напомним, команда под руководством Ильи Воробьева на мировом первенстве вышла из группы со второго места. В 1/4 финала россияне проиграли сборной Канады (4:5 ОТ) и завершили выступление на турнире.

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