Даррен Дрегер: "Чемпионат мира-2017 в Канаде находится в тени Кубка Стэнли"

Журналист TSN Даррен Дрегер в интервью спецкору "СЭ" в Кельне Игорю Еронко отметил, что чемпионат мира-2017 в Канаде не собирает такую аудиторию, как в Европе. По его словам, турнир уступает по популярности Кубку Стэнли.

– Как в Канаде смотрят чемпионат мира? Все-таки Кубок Стэнли продолжается.

– В Канаде, конечно, чемпионат мира смотрят совсем не так, как в Европе. Этот турнир все равно вызывает интерес, но, так или иначе, находится в тени Кубка Стэнли. А в этом году еще и канадская команда продолжает играть, "Оттава", забирая часть зрителей. И разница во времени, понятно, тоже влияет. К сожалению, у нас еще и полуфинал ранний. Это наверняка повлияет на рейтинги. Правда, канадских болельщиков, как и российских, можно назвать крепкими орешками, "хардкорными" фанатами, и во сколько бы что ни происходило – они делают все, чтобы как-то поддержать свою команду. То есть я все равно ожидаю высокого интереса и хороших рейтингов. А если еще и удастся победить, то финал привлечет огромную аудиторию.

Полное интервью Даррена Дрегера

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.