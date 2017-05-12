Дания обыграла Германию, уступая по ходу встречи со счетом 0:2

В матче группового турнира чемпионата мира-2017 сборная Дании в овертайме обыграла Германию со счетом 3:2. По ходу встречи датчане уступали 0:2. В пяти матчах они добыли две победы, обе в овертайме.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа A

Дания – Германия – 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Раймер – 2 (Элиц, Д. Зайденберг), 8:26 – 0:1. Мацек – 2 (Я. Зайденберг, Кахун), 9:43 – 0:2. Сторм – 1 (Э. Кристенсен, Якобсен), 16:09 – 1:2. Поульсен – 2 (М. Кристенсен), 16:34 – 2:2. Регин – 1 (Элерс, Дам), 61:40 – 3:2.

Вратари: Дам – Аус ден Биркен.

Штраф: 10 – 12.

Броски: 29 (15+9+4+1) – 29 (10+6+12+1).

Судьи: Гржибик, Линде.