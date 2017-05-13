Дания обыграла Германию, Белоруссия по буллитам проиграла Франции

В матче группового турнира чемпионата мира-2017 сборная Дании в овертайме одолела Германию (3:2 ОТ). Решающая шайба на счету Петера Регина. Эта победа стала для датчан второй на этом турнире, причем обе были добыты в овертайме. Дания идет шестой в группе А, немцы занимают пятое место.

В другом поединке Белоруссия уступила в серии буллитов Франции (3:4 Б). Победный бросок на счету форварда ЦСКА Стефана Да Косты. Белорусы по-прежнему не могут одержать первую победу в этом турнире и занимают седьмое место в группе B. Франция – шестая.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

Дания – Германия – 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Раймер – 2 (Элиц, Д. Зайденберг), 8:26 – 0:1. Мацек – 2 (Я. Зайденберг, Кахун), 9:43 – 0:2. Сторм – 1 (Э. Кристенсен, Якобсен), 16:09 – 1:2. Поульсен – 2 (М. Кристенсен), 16:34 – 2:2. Регин – 1 (Элерс, Дам), 61:40 – 3:2.

Вратари: Дам – Аус ден Биркен.

Штраф: 10 – 12.

Броски: 29 (15+9+4+1) – 29 (10+6+12+1).

Судьи: Гржибик, Линде.

12 мая. Кельн. LANXESS arena.

Группа B

Франция – Белоруссия – 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Трей – 1 (Т. Да Коста, Ро), 12:29 – 1:0. Флери – 3 (бол., Руссель, С. Да Коста), 20:54 – 2:0. Павлович – 2 (Шарангович, Воробей), 26:40 – 2:1. Шарангович – 2 (Лингле), 37:47 – 2:2. Кулаков – 1 (бол., С. Костицын, Демков), 41:20 – 2:3. Белльмар – 2 (С. Да Коста), 52:35 – 3:3.

Победный буллит: С. Да Коста.

Вратари: Юэ – Лаланд.

Штраф: 12 – 10.

Броски: 30 (11+9+10+0) – 22 (5+8+6+3).

Судьи: Одиньш, Олунд.

12 мая. Париж. AccorHotels Arena.