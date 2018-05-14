Чемпионат мира

16:00 | Хоккей — Чемпионат мира

Дадонов заменил Бучневича во втором звене в составе на матч России со Словакией


Тренерский штаб сборной России определился с составом на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Словакии. Штаб команды во главе с Ильей Воробьевым провел несколько перестановок в звеньях: так, Евгений Дадонов сыграет во втором звене вместо Павла Бучневича. В третьем звене на лед выйдут Никита Сошников, Максим Шалунов и Максим Мамин.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари: Шестеркин (Кошечкин)
Гавриков – Киселевич, Гусев – Дацюк – Капризов.
Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Дадонов;
Яковлев – Береглазов, Сошников– Шалунов – Мамин. 
Трямкин, Барабанов – Каблуков – Михеев, Бучневич.

Напомним, матч Россия – Словакия на чемпионате мира-2018 состоится сегодня, 14 мая. Начало игры – 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.

Расписание матчей и турнирное положение команд //
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