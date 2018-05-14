Дадонов заменил Бучневича во втором звене в составе на матч России со Словакией

Тренерский штаб сборной России определился с составом на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Словакии. Штаб команды во главе с Ильей Воробьевым провел несколько перестановок в звеньях: так, Евгений Дадонов сыграет во втором звене вместо Павла Бучневича. В третьем звене на лед выйдут Никита Сошников, Максим Шалунов и Максим Мамин.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
вратари: Шестеркин (Кошечкин)
Гавриков – Киселевич, Гусев – Дацюк – Капризов.
Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Дадонов;
Яковлев – Береглазов, Сошников– Шалунов – Мамин.
Трямкин, Барабанов – Каблуков – Михеев, Бучневич.
Напомним, матч Россия – Словакия на чемпионате мира-2018 состоится сегодня, 14 мая. Начало игры – 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.
Расписание матчей и турнирное положение команд //
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🇷🇺🇸🇰Состав сборной на матч против Словакии. Начинаем в 17:15 по московскому времени, смотрим на Первом канале или на https://t.co/hVuJjUSFTb, читаем в нашем твиттере. pic.twitter.com/pFfD9lPNAr– Хоккей России (@russiahockey) 14 мая 2018 г.
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Евгений Дадонов
- Максим Мамин (Флорида/Спрингфилд)
- Павел Бучневич
- Илья Воробьев
- Максим Шалунов
- Никита Сошников