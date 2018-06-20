ЦСКА определился с планом подготовки к сезону

ЦСКА​ определился с планом подготовки команды к сезону-2018/2019, информирует официальный сайт клуба. 13 июля армейцы выйдут из отпуска и в течение двух дней пройдут углубленный медицинский осмотр.

Помимо тренировок в Москве ЦСКА запланировал два заграничных сбора – в Финляндии и Швейцарии. В межсезонье команда Игоря Никитина проведет восемь матчей, из которых три – в рамках международного турнира Hockeyades и столько же – в рамках ежегодного Кубка мэра Москвы. Подробнее с расписанием конкретных матчей можно ознакомиться на сайте ЦСКА.