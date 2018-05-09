ЧМ по хоккею. 9 мая. Швеция разгромила Австрию. Финляндия уступила Дании

В среду, 9 мая, на чемпионате мира в Дании – по два матча в группах A и B. В первой из них, где выступает сборная России, новое поражение потерпела Белоруссия, Швеция разгромила Австрию. В другой Дания оформила сенсационную победу над Финляндией.

Группа A

Швейцария – Белоруссия – 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Голы: Вермин – 1 (Нидеррайтер, Унтерзандер), 1:37 – 1:0. Плэтт – 1 (Лингле, Дюков), 5:54 – 1:1. Павлович – 2 (Ковыршин, Матерухин), 10:46 – 1:2. Андригетто – 1 (Майер), 18:40 – 2:2. Вермин – 2 (Майер, Диас), 39:45 – 3:2. Корви – 2 (Диас), 42:29 – 4:2. Майер – 1 (бол., Андригетто, Хофманн), 46:44 – 5:2.

Вратари: Берра – Карнаухов. Штраф: 8 – 16.

Броски: 45 (16+14+15) – 24 (7+9+8).

Судьи: Олунд, Рантала.

9 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Швеция – Австрия – 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Голы: Кемпе – 1 (бол., Линдхольм), 9:47 – 1:0. Янмарк – 3 (Ракелль), 17:11 – 2:0. Ракелль – 4 (бол., Зибанежад, Янмарк), 22:42 – 3:0. Ракелль – 5, 28:53 – 4:0. Нюквист – 2 (Кемпе), 29:17 – 5:0. Зибанежад – 3 (Янмарк, Андерссон), 47:50 – 6:0. Пяйярви-Свенссон – 1 (Ю. Ларссон), 53:59 – 7:0.

Вратари: Нильссон – Мадленер.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 38 (14+16+8) – 14 (4+6+4).

Судьи: Кубуш, Шукис.

9 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Группа B

Германия – Корея – 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Голы: Драйзайтль – 2 (бол., Плахта, Я. Зайденберг), 10:02 – 1:0. Элиц – 2 (бол., Плахта, Я. Зайденберг), 20:41 – 2:0. Хагер – 3 (Хольцер, Драйзайтль), 29:27 – 3:0. Тиффельс – 1 (Михелис), 34:42 – 4:0. Элиц – 3 (Кахун, Драйзайтль), 48:37 – 5:0. Я. Зайденберг – 2 (бол., Плахта), 52:33 – 6:0. Ким Сан Ук – 1 (Ан Джин Хви), 57:01 – 6:1.

Вратари: Тройтле – Далтон.

Штраф: 28 – 18. Броски: 42 (14+15+13) – 26 (8+7+11).

Судьи: Гржибик, Каукокари.

9 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Финляндия – Дания – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Ф. Нильсен – 1 (бол., Й.Б. Йенсен, Сторм), 32:28 – 0:1. Ахо – 5 (бол., Терявяйнен, Гранлунд), 34:33 – 1:1. Бьоркстранд – 1 (Лауридсен), 37:10 – 1:2. Гранлунд – 2 (Койвисто, Нутиваара), 55:50 – 2:2. Хардт – 1 (бол., Бедкер, Ф. Нильсен), 58:01 – 2:3.

Вратари: Хуссо (58:10 – 58:18, 58:32) – Андерсен.

Штраф: 12 – 10.

Броски: 36 (11+11+14) – 17 (5+7+5).

Судьи: Верли, Майер.

9 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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