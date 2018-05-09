Чемпионат мира

08:00 | Хоккей — Чемпионат мира

ЧМ по хоккею. 9 мая. Швеция - Австрия, Финляндия - Дания


В среду, 9 мая, на чемпионате мира в Дании пройдут по два матча в группах A и B. В первой из них, где выступает сборная России, состоятся матчи Швейцария - Белоруссия и Швеция - Австрия. В другой группе пройдут встречи Германия - Корея и Финляндия - Дания.

Группа A

Швейцария - Белоруссия
Начало игры - 17.15 по московскому времени

Швеция - Австрия
Начало игры - 21.15 по московскому времени

Группа B

Германия - Корея
Начало игры - 17.15 по московскому времени
 

Финляндия - Дания
Начало игры - 21.15 по московскому времени

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