ЧМ по хоккею. 9 мая. Швеция - Австрия, Финляндия - Дания

В среду, 9 мая, на чемпионате мира в Дании пройдут по два матча в группах A и B. В первой из них, где выступает сборная России, состоятся матчи Швейцария - Белоруссия и Швеция - Австрия. В другой группе пройдут встречи Германия - Корея и Финляндия - Дания.
Группа A
Швейцария - Белоруссия
Начало игры - 17.15 по московскому времени
Швеция - Австрия
Начало игры - 21.15 по московскому времени
Группа B
Германия - Корея
Начало игры - 17.15 по московскому времени
Финляндия - Дания
Начало игры - 21.15 по московскому времени
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