ЧМ по хоккею. 5 мая. Чехия победила Словакию, США - Данию

Сегодня на чемпионате мира в Дании пройдут очередные матчи группового турнира.

Группа А

Швейцария – Австрия – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Нидеррайтер - 1 (Корви, Хофманн), 18:28 - 1:0. Хас - 1 (Шервей, Мюллер), 24:14 - 2:0. Цвергер - 1 (бол., Раухенвальд, Хаудум), 34:50 - 2:1. Ганаль - 1 (Шнайдер), 46:28 - 2:2. Корви - 1 (Нидеррайтер), 63:18 - 3:2.

Вратари: Дженони - Штаркбаум.

Штраф: 29 - 6.

Броски: 41 (14+10+16+1) - 19 (7+7+5+0).

Судьи: Оленин, Шеквист.

5 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Франция - Белоруссия - 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Голы: Флери - 1 (С. Да Коста), 3:33 - 1:0. С. Да Коста - 1 (Жаниль), 13:33 - 2:0. Павлович - 1 (бол., Развадовский, Воробей), 19:36 - 2:1. Ламперье - 1 (Клеро, Эккефей), 38:42 - 3:1. Манавиан - 1 (бол., С. Да Коста, Флери), 42:17 - 4:1. Гуттиг - 1 (Перре), 47:57 - 5:1. Воробей - 1 (бол.), 54:46 - 5:2. Перре - 1 (бол., Плэтт, Коробов, Леклер, Эккефей), 57:56 - 6:2.

Вратари: Арди - Кульбаков.

Штраф: 10 - 16.

Броски: 30 (6+16+8) - 40 (14+11+15).

Судьи: Гуен, Лемелин.

5 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Чехия - Словакия - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Криштоф - 1 (бол., Секера, Надь), 7:33 - 0:1. Кубалик - 1 (Нестрашил, Яшкин), 21:04 - 1:1. Секера - 1 (бол., Надь), 25:29 - 1:2. Нечас - 1 (Кубалик), 59:50 - 2:2. Яшкин - 1 (Полашек, Нестрашил), 62:09 - 3:2.

Вратари: Францоуз (57:15 - 57:21, 57:32 - 59:50) - Чильяк.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 42 (12+12+15+3) - 17 (8+5+4+0).

Судьи: Каукокари, Майер.

5 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Группа В

Норвегия – Латвия - 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Бастиансен - 1 (Треттенес, Холес), 8:14 - 1:0. Бонсаксен - 1 (М. Улимб), 12:12 - 2:0. Балцерс - 1 (Сотниекс, Галвиньш), 26:20 - 2:1. Аболс - 1 (Карсумс, Редлихс), 51:04 - 2:2. Балцерс - 2 (Джериньш), 60:24 - 2:3.

Вратари: Хауген - Мерзликинс.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 15 (6+6+3+0) - 21 (6+7+7+1).

Судьи: Гофман, Кубуш.

5 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Финляндия - Корея - 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Голы: Ахо - 1 (мен., Терявяйнен, Риикола), 3:41 - 1:0. Терявяйнен - 1 (мен., Ахо), 5:55 - 2:0. Ахо - 2 (бол., Рантанен, Терявяйнен), 28:46 - 3:0. Савинайнен - 1 (Ахо, Терявяйнен), 32:21 - 4:0. Свифт - 1 (Радунске), 33:00 - 4:1. Нутиваара - 1 (мен., Песонен), 38:52 - 5:1. Мяеналанен - 1 (Песонен, Анттила), 46:01 - 6:1. Капанен - 1 (Рантанен), 47:16 - 7:1. Песонен - 1, 53:51 - 8:1.

Вратари: Сятери - Далтон.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 45 (15+16+14) - 9 (3+5+1).

Судьи: Ержабек, Рено.

5 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Дания - США - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Батчер - 1 (Годро), 16:06 - 0:1. Крайдер - 1 (бол., Райан, Хьюз), 22:42 - 0:2. Аткинсон - 1 (Крайдер, Дженсен), 29:14 - 0:3. Дженсен - 1 (Батчер, Кейн), 54:11 - 0:4.

Вратари: Андерсен - Кинкейд.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 20 (5+10+5) - 43 (13+16+14).

Судьи: Айверсон, Шукис.

5 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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