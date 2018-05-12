ЧМ по хоккею. 12 мая. Россия - Швейцария, Белоруссия вылетела из элиты

Сегодня на чемпионате мира в Дании пройдут очередные матчи группового турнира.
Группа А
Словакия - Швеция - 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Юрчо - 2 (Грман, Криштоф), 10:32 - 1:0. Эверберг - 1 (Й. Клингберг, Линдхольм), 15:14 - 1:1. Нюквист - 3 (Баклунд, Густафссон), 18:06 - 1:2. Де ла Росе - 1 (Кемпе, Викстранд), 24:53 - 1:3. Дялога - 1 (мен., Надь), 36:40 - 2:3. Надь - 1 (Криштоф, Чайковски), 46:54 - 3:3. Зибанежад - 4 (бол., Ракелль, Й. Клингберг), 64:18 - 3:4.
Вратари: Рибар - Хелльберг.
Штраф: 8 - 2.
Броски: 28 (8+6+11+3) - 33 (21+5+4+3).
Судьи: Айверсон, Рено.
12 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Австрия - Белоруссия - 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Голы: Вивейрос - 1, 4:14 - 1:0. Комарек - 1 (бол., Унтервегер), 30:38 - 2:0. Раффль - 2 (бол., Комарек), 34:38 - 3:0. Цвергер - 2 (бол., Ульмер), 39:36 - 4:0.
Вратари: Штаркбаум - Карнаухов.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 28 (7+11+10) - 34 (14+7+13).
Судьи: Олунд, Рантала.
12 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Россия - Швейцария (21.15)
Группа В
Латвия - Германия - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Кениньш - 2 (Аболс, Балцерс), 16:55 - 1:0. Галвиньш - 1 (Индрашис, Джериньш), 20:15 - 2:0. Джериньш - 2 (Редлихс, Фрейбергс), 47:54 - 3:0. Кахун - 1 (Драйзайтль, Элиц), 48:40 - 3:1.
Вратари: Мерзликинс - Тройтле (58:29 - 59:55).
Штраф: 4 - 14.
Броски: 32 (10+13+9) - 34 (9+11+14).
Судьи: Каукокари, Майер.
12 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
Дания - Корея - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Ф. Нильсен - 2 (Д. Нильсен), 22:55 - 1:0. Ким Ги Сон - 1 (Ким Сан Ук), 24:18 - 1:1. Й. Йенсен - 2 (Бьоркстранд), 32:14 - 2:1. Хардт - 2 (бол., Ф. Нильсен, Й.Б. Йенсен), 56:35 - 3:1.
Вратари: Андерсен - Далтон (58:13).
Штраф: 4 - 8.
Броски: 28 (10+10+8) - 14 (5+6+3).
Судьи: Гуен, Шеквист.
12 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
Канада - Финляндия (21.15)
Расписание матчей и турнирное положение команд //
Все о чемпионате мира по хоккею
staerswimmer23
ivradm, Шотландцы
20:39
Динамо Клин
Жалко бульбашей, чухаю, им батька устроит дома прощальный прием.
20:20
ivradm
А кто вместо них попадает в вышку?
20:18
Fishka_Mishka
Белоруссия не хоккейная страна.
19:50