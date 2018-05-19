ЧМ-2018 по хоккею. Полуфиналы. Швеция разгромила США, Канада vs Швейцария

Сегодня состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира-2018 в Дании. "СЭ" проведет текстовые трансляции обеих встреч.
Чемпионат мира
1/2 финала
Швеция - США - 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Голы: Арвидссон - 2 (Де ла Росе, Форсберг), 14:43 - 1:0. Пяйярви-Свенссон - 3 (мен., Баклунд), 27:09 - 2:0. Хернквист - 2 (бол., Баклунд, Клингберг), 30:05 - 3:0. Янмарк - 4 (Ракелль), 30:16 - 4:0. Арвидссон - 3 (п.в., Зибанежад), 51:07 - 5:0. Кемпе - 2 (Баклунд), 57:01 - 6:0.
Вратари: Нильссон - Кинкейд (50:48 - 51:07).
Штраф: 14 - 6.
Броски: 20 (8+8+4) - 41 (16+5+20).
Судьи: Гофман, Гуен.
19 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Канада - Швейцария
Начало - в 20.15
Текстовая трансляция - здесь
Все о чемпионате мира по хоккею-2018: результаты и сетка плей-офф
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Filin63
Все такие знатоки хоккея! Все всё знают только не просятся. Если швейцария выйграет чм, то скажут что составы у всех ..овно.
19:28
Thomas_Boy_
Pablo_75 _____________ Мне тоже так казалось. Удивлен. Хотя помню, что тот финал был жутко закрытым и стопроцентных голевых моментов было создано не так уж много.
19:26
Pablo_75
Thomas_Boy_ __________________ Кстати, был уверен, что в финале в Нагано наши в разы перебросали чешский автобус с Гашеком. А ни фига, равенство, 21:20.
19:17
Социалист Сафронов 2.0
Давно такого интересного чемпионата не было. Наверное лет 20.
19:15
Социалист Сафронов 2.0
С такой раздолбайской игрой в обороне канадцы, кстати, могут и влететь Швейцарии. Особенно если Берра кураж поймает.
19:14
Социалист Сафронов 2.0
Эх...я в печали)) Ну как так! Чистое везение и классная игра вратаря, не более. Жаль американцев. Ну а шведы- гроссмейстеры, конечно! В очередной раз расписали турнир под себя от А до Я. Красавцы, чо!
19:11
Кол Колыч
Команды разного уровня, об этом говорит КПД реализации бросков... амеры перебросали шведов, что неудивительно - 14-6 по штрафам и по кержаковски пуляли из любых положений
19:03
Thomas_Boy_
Нашел. 66 бросков против 27. И все равно 3:3.
19:02
Kurt
Pablo_75 Футбол, пожалуй, более справедлив - там не бывает таких разгромов, когда команды одного класса. 18:53 Да-да, ты это бразильцам расскажи;)
19:00
Slim Taller
Американцам при нынешней системе плэй-офф так и не удалось хоть раз попасть в финал.Удивил лишь счёт.
19:00
Кол Колыч
Pablo_75 Думаю, надо признать, что есть и элемент невезения - сборные всё-таки сравнимого уровня, американцы создали кучу моментов, и что не залетело вообще ничего - это ещё и непруха откровенная. Футбол, пожалуй, более справедлив - там не бывает таких разгромов, когда команды одного класса. 18:53 Народ, команда, выигравшая 6:0, проиграла по броскам 20:41. И это не только за счёт третьего периода, там вообще 4:20. Но и в первом было 8:16 в пользу штатов. Немыслимо. 18:51 --------------------------------------------- На пиндосов пресс что ли зарядил, че так температуришь???
18:57
Thomas_Boy_
В 1987-ом на ЧМ в финальной пульке шведы бросили по воротам чехословаков, по-моему, 63 раза. Может, 66, точно уже не вспомню. Чехословаки где-то в районе 20 бросков сделали. Счет 3:3 был.
18:55
Pablo_75
Думаю, надо признать, что есть и элемент невезения - сборные всё-таки сравнимого уровня, американцы создали кучу моментов, и что не залетело вообще ничего - это ещё и непруха откровенная. Футбол, пожалуй, более справедлив - там не бывает таких разгромов, когда команды одного класса.
18:53
Pablo_75
Народ, команда, выигравшая 6:0, проиграла по броскам 20:41. И это не только за счёт третьего периода, там вообще 4:20. Но и в первом было 8:16 в пользу штатов. Немыслимо.
18:51
Thomas_Boy_
skua ________ За то, что он про них писал могли бы и морду набить при встрече.)))
18:50
skua
Thomas_Boy_ Согласен на 100%, видимо они Еренко статьи начали читать и решили доказать ему обратное :)
18:48
Tugarin
Пока шведы подтверждают первоначальные расклады - идут №1. Ну, и реализация, конечно, потрясающая! Из "полосатых" решето сделали.
18:46
Pablo_75
Честно говоря, даже при 4:0 думал, что игра равная) Ну то есть ждал, что в третьем периоде амеры насядут на ворота, дотянут, скажем, до 4:2, и будет всё как у взрослых - драки, тайм-ауты, снятие вратаря. А они не забили даже лежачему...
18:41
maxcds
При всем уважении к Патрикевне и не игравшему на сем турнире будущему топ-топу Клейтону - страшно представить как вынес бы 8й состав сборной России эту Америку.
18:36
fifa_guru
ну когда в третьем звене Экхольм-Арвидссон-Форсберг-Кемпе тут и нечего говорить) но то что даже счет не размочили - минус ларкину, патрикеичу
18:35
Thomas_Boy_
Как я и обещал в начале турнира, шведы вынесли хваленых американцев. Как щенков. Надеюсь, Канаду ждет та же участь. Швеция объективно сильнейшая сборная этого ЧМ. Она может проиграть только сама себе. P.S: ростовский свин не придет, не? Очень хочется его мнение услышать. Про "шведское нападение, близкое к нулю". P.P.S: Смока, ты прикинь, сколько бросков у американцев...)) А теперь счет посмотри. P.P.P.S: Еронко - пламенный от слабохарактерных шведов.
18:35
Читатель.
Привет от "вялых" шведов :)
18:33
Pablo_75
Вот кому надо тренера расстреливать.
18:32
shpasic
какая боль))
18:30