Чемпионат мира

22:35 | Хоккей — Чемпионат мира

ЧМ-2018 по хоккею. Полуфиналы. Швеция разгромила США, Канада проиграла Швейцарии

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В субботу состоялись полуфинальные матчи чемпионата мира-2018 в Дании.

Чемпионат мира

1/2 финала

Швеция - США - 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) 
Голы: Арвидссон - 2 (Де ла Росе, Форсберг), 14:43 - 1:0. Пяйярви-Свенссон - 3 (мен., Баклунд), 27:09 - 2:0. Хернквист - 2 (бол., Баклунд, Клингберг), 30:05 - 3:0. Янмарк - 4 (Ракелль), 30:16 - 4:0. Арвидссон - 3 (п.в., Зибанежад), 51:07 - 5:0. Кемпе - 2 (Баклунд), 57:01 - 6:0. 
Вратари: Нильссон - Кинкейд (50:48 - 51:07). 
Штраф: 14 - 6. 
Броски: 20 (8+8+4) - 41 (16+5+20). 
Судьи: Гофман, Гуен.
19 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Канада - Швейцария - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) 
Голы: Шервей - 2 (Унтерзандер, Кукан), 18:41 - 0:1. Хорват - 3 (Дюбуа, Пажо), 27:20 - 1:1. Хофманн - 4 (бол., Фиала, Андригетто), 29:40 - 1:2. Хас - 3 (бол., Андригетто, Диас), 44:14 - 1:3. Парэйко - 4 (Макдэвид, Шенн), 57:53 - 2:3. 
Вратари: Кюмпер (57:20 - 57:53, 57:58) - Дженони. 
Штраф: 6 - 2. 
Броски: 45 (9+18+18) - 17 (5+11+1). 
Судьи: Каукокари, Кубуш.
19 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Все о чемпионате мира по хоккею-2018: результаты и сетка плей-офф

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КОММЕНТАРИИ (30)
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реал курит,свиньи рулят

макдэвет обосрался.....пустострел.

22:51

aech_63

Наконец то эта поганая рожа Бэбкока заткнёт своё хлебало насчёт величия канады. Самый лучший итог полуфиналов ЧМ то, что Пендосия и под-Пиндосия отхватили по полной от Европы.

22:51

реал курит,свиньи рулят

Канадцы насмешили.....всё перепуталось. Жду статью рабинёра,щас он спит,походу.Устал после свиней своих уже наверное.Пусть свяжет два в один,он умеет наводить,тень на плетень. Не читаю его, но как статейку его вижу,настроение подымается))) Да и есть тут ещё мастера ховнопрессы. Это же свинячий экспресс.

22:50

Упёртый русский

Ну и Патрика жалко. Он старался у америкосов на этом ЧМ. Не везуха им была сегодня, даже Нильссону раз в год в тело всё попадает...

21:31

Упёртый русский

Томас. Фишка легла твоим шведам, пусть пег благодарят, который высадил Нэшвилл... Без тройки из НП была бы совсем другая игра... Да и ВК помог шведам, высадив ПП с Хорни! Бэкс с Бураком на ЧМ бы не поехали бы из-за травм... Вывод. Результаты чемпионата мира по хоккею ныне сильно зависят от того, подъедут ли к сборным своевременно сильнейшие игроки из-за океана (а 90 процентов сильнейших играют там!). И объективно не показывают силу команд без игроков НХЛ (как на ОИ, где мы были первыми!) или с участием всех сильнейших игроков НХЛ (как на КМ, где мы были 3-4). Так то, рулетка получается, приедут- не приедут. Я тебе написал подробнее об этом в ветке про Шевченко...

21:27

Shalopay

Еронка разозлила слабохарактерных чемпионов мира не на шутку!

19:48

Filin63

Все такие знатоки хоккея! Все всё знают только не просятся. Если швейцария выйграет чм, то скажут что составы у всех ..овно.

19:28

Thomas_Boy_

Pablo_75 _____________ Мне тоже так казалось. Удивлен. Хотя помню, что тот финал был жутко закрытым и стопроцентных голевых моментов было создано не так уж много.

19:26

Pablo_75

Thomas_Boy_ __________________ Кстати, был уверен, что в финале в Нагано наши в разы перебросали чешский автобус с Гашеком. А ни фига, равенство, 21:20.

19:17

Социалист Сафронов 2.0

Давно такого интересного чемпионата не было. Наверное лет 20.

19:15

Социалист Сафронов 2.0

С такой раздолбайской игрой в обороне канадцы, кстати, могут и влететь Швейцарии. Особенно если Берра кураж поймает.

19:14

Социалист Сафронов 2.0

Эх...я в печали)) Ну как так! Чистое везение и классная игра вратаря, не более. Жаль американцев. Ну а шведы- гроссмейстеры, конечно! В очередной раз расписали турнир под себя от А до Я. Красавцы, чо!

19:11

Кол Колыч

Команды разного уровня, об этом говорит КПД реализации бросков... амеры перебросали шведов, что неудивительно - 14-6 по штрафам и по кержаковски пуляли из любых положений

19:03

Thomas_Boy_

Нашел. 66 бросков против 27. И все равно 3:3.

19:02

Kurt

Pablo_75 Футбол, пожалуй, более справедлив - там не бывает таких разгромов, когда команды одного класса. 18:53 Да-да, ты это бразильцам расскажи;)

19:00

Slim Taller

Американцам при нынешней системе плэй-офф так и не удалось хоть раз попасть в финал.Удивил лишь счёт.

19:00

Кол Колыч

Pablo_75 Думаю, надо признать, что есть и элемент невезения - сборные всё-таки сравнимого уровня, американцы создали кучу моментов, и что не залетело вообще ничего - это ещё и непруха откровенная. Футбол, пожалуй, более справедлив - там не бывает таких разгромов, когда команды одного класса. 18:53 Народ, команда, выигравшая 6:0, проиграла по броскам 20:41. И это не только за счёт третьего периода, там вообще 4:20. Но и в первом было 8:16 в пользу штатов. Немыслимо. 18:51 --------------------------------------------- На пиндосов пресс что ли зарядил, че так температуришь???

18:57

Thomas_Boy_

В 1987-ом на ЧМ в финальной пульке шведы бросили по воротам чехословаков, по-моему, 63 раза. Может, 66, точно уже не вспомню. Чехословаки где-то в районе 20 бросков сделали. Счет 3:3 был.

18:55

Pablo_75

Думаю, надо признать, что есть и элемент невезения - сборные всё-таки сравнимого уровня, американцы создали кучу моментов, и что не залетело вообще ничего - это ещё и непруха откровенная. Футбол, пожалуй, более справедлив - там не бывает таких разгромов, когда команды одного класса.

18:53

Pablo_75

Народ, команда, выигравшая 6:0, проиграла по броскам 20:41. И это не только за счёт третьего периода, там вообще 4:20. Но и в первом было 8:16 в пользу штатов. Немыслимо.

18:51

Thomas_Boy_

skua ________ За то, что он про них писал могли бы и морду набить при встрече.)))

18:50

skua

Thomas_Boy_ Согласен на 100%, видимо они Еренко статьи начали читать и решили доказать ему обратное :)

18:48

Tugarin

Пока шведы подтверждают первоначальные расклады - идут №1. Ну, и реализация, конечно, потрясающая! Из "полосатых" решето сделали.

18:46

Pablo_75

Честно говоря, даже при 4:0 думал, что игра равная) Ну то есть ждал, что в третьем периоде амеры насядут на ворота, дотянут, скажем, до 4:2, и будет всё как у взрослых - драки, тайм-ауты, снятие вратаря. А они не забили даже лежачему...

18:41

maxcds

При всем уважении к Патрикевне и не игравшему на сем турнире будущему топ-топу Клейтону - страшно представить как вынес бы 8й состав сборной России эту Америку.

18:36

fifa_guru

ну когда в третьем звене Экхольм-Арвидссон-Форсберг-Кемпе тут и нечего говорить) но то что даже счет не размочили - минус ларкину, патрикеичу

18:35

Thomas_Boy_

Как я и обещал в начале турнира, шведы вынесли хваленых американцев. Как щенков. Надеюсь, Канаду ждет та же участь. Швеция объективно сильнейшая сборная этого ЧМ. Она может проиграть только сама себе. P.S: ростовский свин не придет, не? Очень хочется его мнение услышать. Про "шведское нападение, близкое к нулю". P.P.S: Смока, ты прикинь, сколько бросков у американцев...)) А теперь счет посмотри. P.P.P.S: Еронко - пламенный от слабохарактерных шведов.

18:35

Читатель.

Привет от "вялых" шведов :)

18:33

Pablo_75

Вот кому надо тренера расстреливать.

18:32

shpasic

какая боль))

18:30

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