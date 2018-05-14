ЧМ-2018 по хоккею. 14 мая. Россия победила Словакию и другие матчи дня

Сегодня, 14 мая, на чемпионате мира-2018 в Дании пройдут четыре матча. Сборная России, выступающая в группе A, встретится со Словакией. В другой встрече этой группы сыграют Чехия и Австрия. В группе B состоятся матчи Корея - Норвегия и Канада - Латвия.

Группа A

Россия – Словакия – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Мамин - 3 (Сошников), 11:10 - 1:0. Гусев - 1 (Дацюк, Зайцев), 16:50 - 2:0. Шалунов - 3 (п.в., Сошников), 58:49 - 3:0. Михеев - 2 (п.в., Барабанов, Шалунов), 59:44 - 4:0.

Вратари: Шестеркин - Чильяк (58:30 - 58:49, 58:56 - 59:44).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (17+8+11) - 23 (2+11+10).

Судьи: Лемелин, Рантала.

14 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Чехия - Латвия

Начало матча - 21.15 по московскому времени

Группа B

Корея – Норвегия – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Линдстрем – 1 (бол., М. Улимб, Эспеланд), 13:35 – 0:1. Валькве Ольсен – 2 (Бастиансен, Эспеланд), 46:55 – 0:2. Холес – 1 (бол., К. А. Улимб, Торесен), 50:02 – 0:3.

Вратари: Далтон (57:40 – 58:25, 59:22) – Хауген.

Штраф: 12 – 2.

Броски: 17 (8+6+3) – 30 (8+12+10).

Судьи: Айверсон, Каукокари.

14 мая. Хернинг. "Йюске-банк-боксен".

Канада - Латвия

Начало матча - 21.15 по московскому времени

Расписание матчей и турнирное положение команд //

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