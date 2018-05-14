ЧМ-2018 по хоккею. 13 мая. Россия - Словакия и другие матчи

Сегодня, 13 мая, на чемпионате мира-2018 в Дании пройдут четыре матча. Сборная России, выступающая в группе A, встретится со Словакией. В другой встрече этой группы сыграют Чехия и Австрия. В группе B состоятся матчи Корея - Норвегия и Канада - Латвия.
Группа A
Россия - Словакия
Начало матча - 17.15 по московскому времени
Текстовая трансляция
Чехия - Латвия
Начало матча - 21.15 по московскому времени
Группа B
Корея - Норвегия
Начало матча - 17.15 по московскому времени
Канада - Латвия
Начало матча - 21.15 по московскому времени
Расписание матчей и турнирное положение команд //
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тать-лузер ))
в москвабаде реально 13-е мая сегодня? )) совсем гастеры в СЭ заблудились))
10:25