Чемпионат мира

10:05 | Хоккей — Чемпионат мира

ЧМ-2018 по хоккею. 13 мая. Россия - Словакия и другие матчи

1

Сегодня, 13 мая, на чемпионате мира-2018 в Дании пройдут четыре матча. Сборная России, выступающая в группе A, встретится со Словакией. В другой встрече этой группы сыграют Чехия и Австрия. В группе B состоятся матчи Корея - Норвегия и Канада - Латвия.

Группа A

Россия - Словакия
Начало матча - 17.15 по московскому времени
Текстовая трансляция

Чехия - Латвия
Начало матча - 21.15 по московскому времени

Группа B

Корея - Норвегия
Начало матча - 17.15 по московскому времени

Канада - Латвия
Начало матча - 21.15 по московскому времени

Расписание матчей и турнирное положение команд //
Все о чемпионате мира по хоккею

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

тать-лузер ))

в москвабаде реально 13-е мая сегодня? )) совсем гастеры в СЭ заблудились))

10:25

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!