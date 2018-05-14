ЧМ-2018 по хоккею. 13 мая. Россия - Словакия и другие матчи

Сегодня, 13 мая, на чемпионате мира-2018 в Дании пройдут четыре матча. Сборная России, выступающая в группе A, встретится со Словакией. В другой встрече этой группы сыграют Чехия и Австрия. В группе B состоятся матчи Корея - Норвегия и Канада - Латвия.

Группа A

Россия - Словакия

Начало матча - 17.15 по московскому времени

Текстовая трансляция

Чехия - Латвия

Начало матча - 21.15 по московскому времени

Группа B

Корея - Норвегия

Начало матча - 17.15 по московскому времени

Канада - Латвия

Начало матча - 21.15 по московскому времени

Расписание матчей и турнирное положение команд //

Все о чемпионате мира по хоккею