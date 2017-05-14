ЧМ-2017 за десять дней обошел по посещаемости ЧМ в России

За десять дней со старта чемпионата мира по хоккею-2017 в Кельне и Париже турнир по посещаемости обошел ЧМ-2016, который проходил в России, сообщает "Р-Спорт". За десять дней матчи текущего чемпионата посетили 431 040 зрителей, что превышает показатели в Москве и Санкт-Петербурге – 417 414 человек.

Средняя посещаемость турнира в обоих городах составляет 10 263 зрителя. В Кельне, где играет сборная России в группе А, средняя посещаемость – 13 422 человек, в Париже – 7094.

– Ход продажи билетов до начала турнира позволял нам надеяться на полные трибуны на матчах сборной Германии в Кельне, – сказал генеральный секретарь оргкомитета ЧМ-2017 Хеннер Зигфельд. – Но на самом деле мы превзошли все наши ожидания. Из стран-участниц приехало очень много людей, которые создают фантастическую атмосферу на трибунах. Основываясь на текущей посещаемости, наша первоначальная цель в 600 тысяч зрителей видится очень достижимой.