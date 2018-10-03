Четыре российских арбитра вошли в расширенный список судей на ЧМ-2019

Российские арбитры Роман Гофман, Константин Оленин, Юрий Оскирко и Евгений Ромасько вошли в расширенный список главных судей на чемпионат мира 2019 года, который пройдет в Словакии с 3 по 19 мая, информирует пресс-служба Федерации хоккея России.

В расширенный список линейных судей вошли россияне Глеб Лазарев, Александр Отмахов и Дмитрий Шишло.

Юрий Оскирко попал в список судей группы А первого дивизиона чемпионата мира, который пройдет в Казахстане (28 апреля – 5 мая 2019 года).

Яна Зуева утверждена судьей женского чемпионата мира в Эспоо, который пройдет (4 – 14 апреля 2019 года).

Окончательный состав судей станет известен в феврале 2019 года.