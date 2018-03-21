Четыре российских арбитра будут работать на чемпионате мира-2018

ИИХФ утвердила список судей на чемпионат мира-2018. В него вошли 32 арбитра - 16 главных и 16 линейных.
В их число вошли четыре россиянина: главные арбитры Роман Гофман и Константин Оленин, а также лайнсмены Глеб Лазарев и Александр Отмахов.
Из 32 арбитров двадцать, включая четырех россиян, работали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Всего на турнире работают судьи из 13 стран, больше всего представителей отправят Россия, Канада, Финляндия и США.
ЧМ-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
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19:39
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19:21
Serenky25
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19:20