Четыре российских арбитра будут работать на чемпионате мира-2018

ИИХФ утвердила список судей на чемпионат мира-2018. В него вошли 32 арбитра - 16 главных и 16 линейных.

В их число вошли четыре россиянина: главные арбитры Роман Гофман и Константин Оленин, а также лайнсмены Глеб Лазарев и Александр Отмахов.

Из 32 арбитров двадцать, включая четырех россиян, работали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Всего на турнире работают судьи из 13 стран, больше всего представителей отправят Россия, Канада, Финляндия и США.

ЧМ-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая.