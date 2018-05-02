Четыре игрока из НХЛ попали в сборную Швейцарии на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Швейцарии определился с составом на чемпионат мира. В заявку попали четыре игрока из НХЛ.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея Швейцарии, заявка на ЧМ выглядит следующим образом: вратари – Рето Берра ("Анахайм", НХЛ), Жиль Сенн ("Давос"), Леонардо Дженони ("Берн"); защитники – Рафаэль Диас ("Цуг"), Йоэль Дженацци, Лукас Фрик (оба – "Лозанна"), Рамон Унтерзандер ("Берн"), Дин Кукан ("Кливленд Монстерз", АХЛ), Йонас Зигенталер ("Херши Бирз", АХЛ), Мирко Мюллер ("Нью-Джерси", НХЛ), Дейв Суттер ("Цюрих"), Микаэль Фора ("Амбри-Пиотта"); нападающие – Крис Балтисбергер, Рето Шеппи (оба – "Цюрих"), Тристан Шервай, Симон Мозер, Гаэтан Хас (все – "Берн"), Грегори Хофманн ("Лугано"), Свен Андригетто ("Колорадо", НХЛ), Дамьен Риат ("Женева-Серветт"), Йоэль Вермин ("Лозанна"), Нино Нидеррайтер ("Миннесота", НХЛ), Ноа Род ("Сан-Хосе Барракуда", АХЛ), Энцо Корви, Самуэль Валзер (оба – "Давос").