Четыре игрока из КХЛ вошли в расширенный состав сборной Швеции на ЧМ-2017

Тренерский штаб сборной Швеции объявил предварительный состав на чемпионат мира-2017. Отметим, что в составе четыре игрока представляют клубы КХЛ – голкиперы Виктор Фаст (ЦСКА) и Никлас Сведберг ("Салават Юлаев"), а также нападающие Линус Умарк ("Салават Юлаев") и Марио Кемпе ("Витязь").

Состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Виктор Фаст, Эдди Лэк, Никлас Сведберг.

защитники: Йон Клингберг, Филип Хольм, Антон Строльман, Калле Росен, Оливер Экман-Ларссон, Александер Эдлер, Юнас Бродин, Виктор Хедман.

нападающие: Маркус Крюгер, Деннис Эверберг, Джоэль Лундквист, Юэль Эрикссон Эк, Элиас Линдхольм, Вилльям Нюландер, Карл Седерберг, Йоаким Нордстрем, Виктор Раск, Карл Клингберг, Линус Умарк, Марио Кемпе, Вильям Карлссон, Габриэль Ландескуг.

В групповом турнире Швеция сыграет с командами России, США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.