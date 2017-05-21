Чешский автоконцерн останется спонсором чемпионата мира до 2021 года. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

11:11 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Чешский автоконцерн останется спонсором чемпионата мира до 2021 года

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Чешский автоконцерн Skoda продлил спонсорский контракт с ИИХФ, сообщает ТАСС. Компания сотрудничает с Международной федерацией с 1992 года и уже 25 лет является официальным спонсором чемпионата мира.

- Мы гордимся 25-летним юбилеем нашего сотрудничества, так как оно базируется на принципах доверия, взаимного уважения и взаимной выгоды, - заявил исполнительный директор компании Бернхард Майер. - Мы гордимся тем, что можем объявить о продлении нашего партнерства еще на четыре года. Мы останемся главным спонсором чемпионата мира по хоккею. 

На чемпионате мира-2017 сегодня, 21 мая, состоятся матч за третье место и финал. В поединке за бронзу встретятся Россия и Финляндия, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. В решающем поединке сыграют Канада и Швеция, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" также проведет трансляцию матча.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4268681

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