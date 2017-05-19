Чемпионат мира по хоккею в 2021 году примут Латвия и Белоруссия

Сегодня в Кельне на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) было объявлено, что 85-й чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Латвии (Рига) и Белоруссии (Минск), передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Кроме Риги и Минска, на проведение мирового первенства претендовала Финляндия (Тампере и Хельсинки). Предполагаемые даты проведения ЧМ-2021 – с 7 по 23 мая.
В первом раунде голосования, в котором не принимал участия президент ИИХФ Рене Фазель, Латвия и Белоруссия получили 54 голоса против 53 у Финляндии. Во втором раунде Рига и Минск набрали требующиеся для победы 55 голосов против 52 у Тампере.
Минск принимал чемпионат мира в 2014 году. В Риге турнир проходил в 2006-м.
В 2018 году чемпионат мира пройдет в Дании (Копенгаген, Хернинг), в 2019-м – в Словакии (Братислава, Кошице), в 2020-м – в Швейцарии (Цюрих, Лозанна).
We go to Minsk & Riga for 2021 #IIHFWorlds! The joint bid won in a very tight race with Finland. Congrats! https://t.co/bqXvjersqu pic.twitter.com/uYPKXXnU9T– IIHF (@IIHFHockey) 19 мая 2017 г.
Алек...
От Кельна до Парижа 570 км. Рига - Минск 480км. Питер - Москва 700км. В чем дурость то?
14:48
inspire
Дурацкая практика проводить чемпионат в двух странах! Вот сейчас, в угоду сборной Германии, занявшей в группе 4-ое место, сборная России должна мотаться из Кельна в Париж, теперь снова в Кельн! Это ли не бардак? ================ какая разница одна страна или две, если городов все равно как минимум два?
14:28
Slim Taller
Если раздуть количество команд до 24,тогда чемпионат придётся проводить в четырёх городах.
14:09
Джон....Сильвер
Дурацкая практика проводить чемпионат в двух странах! Вот сейчас, в угоду сборной Германии, занявшей в группе 4-ое место, сборная России должна мотаться из Кельна в Париж, теперь снова в Кельн! Это ли не бардак?
13:52
shur
Нормально.
13:49