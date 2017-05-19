Чемпионат мира по хоккею в 2021 году примут Латвия и Белоруссия

Сегодня в Кельне на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) было объявлено, что 85-й чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Латвии (Рига) и Белоруссии (Минск), передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Кроме Риги и Минска, на проведение мирового первенства претендовала Финляндия (Тампере и Хельсинки). Предполагаемые даты проведения ЧМ-2021 – с 7 по 23 мая.

В первом раунде голосования, в котором не принимал участия президент ИИХФ Рене Фазель, Латвия и Белоруссия получили 54 голоса против 53 у Финляндии. Во втором раунде Рига и Минск набрали требующиеся для победы 55 голосов против 52 у Тампере.

Минск принимал чемпионат мира в 2014 году. В Риге турнир проходил в 2006-м.

В 2018 году чемпионат мира пройдет в Дании (Копенгаген, Хернинг), в 2019-м – в Словакии (Братислава, Кошице), в 2020-м – в Швейцарии (Цюрих, Лозанна).