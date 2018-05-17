Чемпионат мира по хоккею-2018. Четвертьфинал. Россия уступила Канаде и другие матчи

Россия – Канада – 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)
Голы: Парэйко – 3 (бол., Макдэвид, Эберле), 4:45 – 0:1. Ньюджент-Хопкинс – 5 (бол., Макдэвид, Парэйко), 31:51 – 0:2. Михеев – 3 (Анисимов, Зайцев), 32:53 – 1:2. Барабанов – 4 (Дадонов), 37:32 – 2:2. Террис – 1 (Шворц), 47:11 – 2:3. Андронов – 1 (Зайцев, Сошников), 48:44 – 3:3. Дюбуа – 3 (Жост), 52:36 – 3:4. Анисимов – 3, 54:34 – 4:4. О`Райлли – 4 (бол., Макдэвид, Экблад), 64:57 – 4:5.
Вратари: Шестеркин – Кюмпер.
Штраф: 8 – 2.
Броски: 30 (4+15+8+3) – 41 (12+9+15+5).
Судьи: Лемелин, Рантала.
17 мая. Копенгаген. Royal Arena.
США – Чехия – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Голы: Кейн – 7 (Райан), 10:36 – 1:0. Аткинсон – 6 (Бонино, Годро), 12:19 – 2:0. Ржепик – 3 (Факса, Гудас), 24:56 – 2:1. Нечас – 3 (бол., Пастрняк, Гронек), 30:55 – 2:2. Кейн – 8 (Райан), 46:58 – 3:2.
Вратари: Кинкейд – Францоуз (57:31 – 58:19, 58:59).
Штраф: 10 – 2.
Броски: 31 (12+14+5) – 26 (9+8+9).
Судьи: Каукокари, Кубуш.
17 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
Швеция – Латвия
Начало – в 21.15 по мск
Финляндия – Швейцария
Начало – в 21.15 по мск
Расписание матчей и турнирное положение команд //
Все о чемпионате мира по хоккею
Тренер сборной
Да кому нужен этот второсортный турнир.
20:02
Catarzina
Ну где вы там .... надо было и ЧМ выигрывать чтоб все знали что россия вернулась а так .....росмашина ещё раз всем подтвердила что ЗОИ-18 была пшиком, где Германия где Россия ? настоящие хоккейные олимпиады закончились в 2014-м и это знают все
19:53