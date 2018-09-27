Чемпионат мира-2023 пройдет в Санкт-Петербурге

Как стало известно "СЭ", чемпионат мира в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге. Принципиальное решение об этом было принято на конгрессе ИИХФ в Мальте, официально международная федерация хоккея объявит об этом в мае во время чемпионата мира в Братиславе в 2019 году.

Также, по нашим данным, определились места проведения чемпионатов мира в 2024 году (Чехия) и 2025 году (Швеция).

Напомним, что в 2023 году в России пройдет еще один крупный хоккейный турнир – молодежный чемпионат мира в Новосибирске.

В августе президент СКА Геннадий Тимченко объявил о строительстве в Санкт-Петербурге новой арены вместимостью более 20 тысяч зрителей. Скорее всего, она и станет главным стадионом чемпионата мира.

Ранее чемпионат мира проходил в Санкт-Петербурге в 2000 и 2016 (во втором случае – вместе с Москвой) годах.

Чемпионат мира 2023 года станет восьмым, который примет наша страна. До этого турнир проходил в 1957, 1973, 1979, 1986, 2000, 2007 и 2016 годах.

Санкт-Петербург примет третий по счету чемпионат мира. До этого мировое первенство в северной столице проходило в 2000 и 2016 (совместно с Москвой) годах.

Молодежные чемпионаты мира в нашей стране проходили в 1983, 1988, 2001, и в 2013 годах.