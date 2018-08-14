Чемпионат мира-2023 может пройти в России в Санкт-Петербурге

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что ФХР хочет провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Решение по городу-хозяину примут в 2019 году.

– По поводу 2023 года еще будут обсуждения, но, по-моему, заявку подает Санкт-Петербург, – приводит "РИА Новости" слова Фазеля. – В городе как раз будет новая арена к этому времени. В ФХР мне сообщили, что хотят провести чемпионат мира в Петербурге. Решение будет принято в 2019 году в Братиславе.

В последний раз чемпионат мира проходил в России в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге.