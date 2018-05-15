Чемпионат мира-2018 по хоккею. 15 мая. Россия уступила Швеции и сыграет с Канадой в 1/4 финала

ЧМ-2018. 15 мая. Россия - Швеция и другие матчи. Фото REUTERS

Во вторник, 15 мая, на чемпионате мира-2018 в Дании – заключительные матчи группового турнира.

В группе A сборная России уступила Швеции в споре за первое место в группе A. В четвертьфинале ее соперником стала Канада.

Все о чемпионате мира по хоккею-2018: турнирные таблицы, результаты и сетка плей-офф

Группа A

Швейцария – Франция – 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Хофманн – 2 (Хас, Мюллер), 12:21 – 1:0. Корви – 3 (Нидеррайтер, Майер), 15:09 – 2:0. Унтерзандер – 3 (бол., Йоси, Корви), 37:12 – 3:0. Фиала – 1 (Хас, Фора), 42:21 – 4:0. Леклер – 1 (Шакиашвили, Перре), 43:10 – 4:1. Мозер – 2 (мен., Вермин, Мюллер), 53:46 – 5:1.

Вратари: Дженони – Арди.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 34 (15+13+6) – 20 (6+5+9).

Судьи: Оленин, Шукис.

15 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Белоруссия – Словакия – 4:7 (0:2, 2:0, 2:5)

Голы: Бакош – 1 (Надь, Секера), 0:18 – 0:1. Юрчо – 3 (бол., Бакош, Надь), 10:07 – 0:2. Китаров – 1 (мен., Дрозд, Фальковский), 32:24 – 1:2. Лингле – 1 (бол., Левша, Плэтт), 35:00 – 2:2. Бакош – 2 (Надь), 47:53 – 2:3. Ковыршин – 1 (Сушко, Павлович), 48:37 – 3:3. Воробей – 2 (бол., Шарангович, Плэтт), 50:18 – 4:3. Юрчо – 4 (Бакош, Надь), 51:17 – 4:4. Говорка – 1 (Криштоф), 54:57 – 4:5. Дялога – 2 (буллит), 55:48 – 4:6. Криштоф – 3 (бол., Юрчо, Надь), 59:42 – 4:7.

Вратари: Трус – Рибар (Чильяк, 20:00).

Штраф: 8 – 12.

Броски: 24 (9+11+4) – 46 (11+17+18).

Судьи: Гржибик, Лемелин.

15 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Россия – Швеция – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Капризов – 6 (бол., Гусев, Дацюк), 2:44 – 1:0. Зибанежад – 5 (бол., Экман-Ларссон, Нюквист), 29:27 – 1:1. Ракелль – 6 (Зибанежад, Янмарк), 36:04 – 1:2. Экхольм – 1 (п.в., Нильссон), 58:55 – 1:3.

Вратари: Кошечкин (58:37 – 58:55) – Нильссон.

Штраф: 4 – 14.

Броски: 31 (10+8+13) – 29 (14+8+7).

Судьи: Гуен, Майер.

15 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Группа B

Финляндия – США – 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

Голы: Ахо – 7 (Савинайнен), 10:17 – 1:0. Ахо – 8 (Нутиваара), 17:15 – 2:0. Рантанен – 4 (Нутиваара, Гранлунд), 37:51 – 3:0. Анттила – 2 (Маннинен), 47:42 – 4:0. Кейн – 6 (бол., Макэвой), 51:33 – 4:1. Капанен – 3 (бол., Толванен, Савинайнен), 53:57 – 5:1. Райан – 4 (Кейн, Крайдер), 54:44 – 5:2. Ахо – 9 (п.в., Кивисте), 56:45 – 6:2.

Вратари: Сятери – Кинкейд (51:18 – 51:33, 55:16 – 56:45).

Штраф: 8 – 10.

Броски: 36 (12+12+12) – 37 (15+8+14).

Судьи: Айверсон, Шеквист.

15 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.​

Канада – Германия – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Шенн – 2 (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 0:20 – 1:0. Ньюджент-Хопкинс – 4 (Макдэвид, Экблад), 28:14 – 2:0. Жост – 4 (Эдмундсон, Эберле), 49:48 – 3:0.

Вратари: Кюмпер – Тройтле.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 30 (11+10+9) – 12 (3+7+2).

Судьи: Гофман, Рено.

15 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Латвия – Дания – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Джериньш – 3 (Индрашис), 9:14 – 1:0.

Вратари: Мерзликинс – Андерсен (57:56).

Штраф: 2 – 16.

Броски: 28 (9+11+8) – 19 (4+6+9).

Судьи: Ержабек, Кубуш.

15 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Пары 1/4 финала ЧМ-2018

Швеция – Латвия. США – Чехия. РОССИЯ – Канада. Финляндия – Швейцария

Все матчи пройдут в четверг, 17 мая

Расписание матчей и турнирное положение команд //

Все о чемпионате мира по хоккею